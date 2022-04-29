Українські військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в telegram.



Уламки літального апарату впали на подвір'я місцевих мешканців. Через це пошкоджень зазнали дах і вікно будинку.



"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", – повідомив Резніченко.

Уранці 29 квітня окупанти обстріляли з "градів" Велику Костромку та Мар’янське на Дніпропетровщині, пошкодивши господарські будівлі, постраждалих немає.