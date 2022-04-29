Українські військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник
Збройним Силам 29 квітня вдалося збити ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю
Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в telegram.
Уламки літального апарату впали на подвір'я місцевих мешканців. Через це пошкоджень зазнали дах і вікно будинку.
"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", – повідомив Резніченко.
- Уранці 29 квітня окупанти обстріляли з "градів" Велику Костромку та Мар’янське на Дніпропетровщині, пошкодивши господарські будівлі, постраждалих немає.
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