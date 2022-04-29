Росіяни вчергове обстріляли з "градів" села на Дніпропетровщині, пошкоджено господарські будівлі
Уранці 29 квітня окупанти обстріляли з "градів" Велику Костромку та Мар’янське на Дніпропетровщині, пошкодивши господарські будівлі, попередньо постраждалих немає
Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
За його словами, ніч на Дніпропетровщині минула більш-менш спокійно. Однак уранці росіяни відкрили вогонь по Костромці й Мар'янському.
"Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі. Попередньо, люди не постраждали. Але ще уточнюємо", - зазначив він.
- 28 квітня росіяни також із "градів" обстріляли Велику Костромку, пошкодивши житлові будинки та вбивши людину.
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