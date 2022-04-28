Окупанти з "Градів" обстріляли село на Дніпропетровщині, одна людина загинула

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко у Telegram



"Російські окупанти протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області, яка знаходиться на кордоні з Херсонською областю. Сьогодні противник вдарив по селу з "Градів", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків, загинув 71-річний чоловік. Село частково залишилося без світла і газу.

Російські загарбники 28 квітня влучили ракетою по порожньому колишньому заводі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.