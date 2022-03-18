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Українські військові збили з ПЗРК "Стінгер" ворожий Су-34 під Бучею

18 березня, 2022 п'ятниця
10:17
війна з Росією ворожий Су-34

Близько 8:15, 18 березня, в Бучанському районі на Київщині, підрозділами ППО Сухопутних військ України було збито ворожий Су-34

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. 

Зазначається, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 в Бучанському районі, Київської області. 

"Закриваємо небо над Київщиною своїми силами. Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 
 

  • Нагадаємо, з 24 лютого до 18 березня втрати окупантів склали близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 879 одиниць автотехніки, 112 гелікоптерів, 93 літаки 72 РСЗВ та 43 засоби ППО. 

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Київська область
ППО
Київщина
Буча
бомбардувальник
винищувач
Су-34
Сухопутні війська
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