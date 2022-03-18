Українські військові збили з ПЗРК "Стінгер" ворожий Су-34 під Бучею
Близько 8:15, 18 березня, в Бучанському районі на Київщині, підрозділами ППО Сухопутних військ України було збито ворожий Су-34
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 в Бучанському районі, Київської області.
"Закриваємо небо над Київщиною своїми силами. Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, з 24 лютого до 18 березня втрати окупантів склали близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 879 одиниць автотехніки, 112 гелікоптерів, 93 літаки 72 РСЗВ та 43 засоби ППО.
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