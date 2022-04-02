Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно"
Сухопутні війська, ССО й тероборона знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно"
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Командування Сил спеціальних операцій ЗС України , Сухопутні війська ЗС України та Територіальна оборона ЗС України передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему "Буратіно"", - наголосили в заяві.
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