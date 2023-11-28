Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Українські водії вийшли на протест у Польщі

Українські водії вийшли на протест у Польщі

28 листопада, 2023 вiвторок
22:53
Світ Українські перевізники влаштували на кордоні з Польщею протест проти блокування поляками пунктів пропуску

У вівторок, 28 листопада, кілька десятків українських водіїв перекрили дороги у польських містах Перемишль і Медика

Про це повідомляє RMF FM

Близько 30 українських водіїв вийшли на пішохідний перехід та заблокували рух транспорту на в’їзді до прикордонних польських міст - Перемишль та Медика.

У поліції Перемишля заявили, що перебувають на місці події, а акції протесту відбуваються мирно. Українські водії не приховують, що це відповідь на страйки польських перевізників.

Відео

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польскої блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечені вантажі.

За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Аграрний експерт розповів, які продукти можуть зникнути з полиць українських магазинів через блокаду кордонів.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок.

Відео
Суспільство
Економіка
Україна
Польща
акції протестів
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 листопада, 2023 неділя
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
верховна рада
28 листопада, 2023 вiвторок
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
Авдіївка
28 листопада, 2023 вiвторок
"Прогрес попри найбільші втрати": британська розвідка оцінила російський наступ на Авдіївку
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
00:12
Інфографіка
Шахтар - Антверпен
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед останнім туром
00:03
Оновлено
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 28 листопада
2023, вiвторок
28 листопада
23:56
Військова Пташка та народ Польщі: очільник УГКЦ Святослав вручив відзнаки священномученика Омеляна Ковча
23:51
Кирило Буданов
"Банкова побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику": добірка російських фейків за 28 листопада
23:25
радар
Росія почала глушити GPS і супутники над Кримом, - Naval News
23:11
Оновлено
сирена
Росіяни запустили "шахеди": ППО працювала в Київській та Хмельницькій областях
23:01
Габріелюс Ландсбергіс
"Боюся, що ми чекаємо на новий Перл-Харбор": очільник МЗС Литви припустив, чому Захід недостатньо допомагає Україні
22:40
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Це цілеспрямована атака на Залужного: нардепка Савчук щодо допису Безуглої про відставку головкома
22:27
повістка
"Паливо на АЗС за військовими квитками": росіяни запустили нову масштабну ІПСО
22:08
Іспанія
Іспанія підтримала початок переговорів України про вступ до ЄС
21:55
Інтерв’ю
Микола Княжицький
Розблокування кордону в інтересах і України, і Польщі, - Княжицький про наслідки блокади для стосунків між державами та вплив на українську обороноздатність
21:42
Ексклюзив
Володимир Путін
Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію
21:41
Олександр Зубков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" обіграв "Антверпен" у надважливому матчі Ліги чемпіонів
21:38
Данило Сікан (праворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" - "Антверпен" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:32
Міністерство оборони
Міноборони та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО
21:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Погода не є тим чинником, який головно впливає на темп бойових дій. Колонка Сергія Згурця
21:08
Володимир Зеленський
Посилення фортифікацій, тактика ППО, доповіді про фронт: Зеленський підсумував засідання Ставки
20:40
ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА, - Кулеба
20:00
OPINION
Ольга Духнич
Спокуса "фашизмом"
19:56
Ігор Коломойський, суд
Апеляційна палата ВАКС закрила всі провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, – Центр протидії корупції
19:38
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
ППО збила розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР". Ситуація на фронті - зведення Генштабу
19:04
Оновлено
Україна планує повернути населеним пунктам у Криму історичні назви кримськотатарською мовою. Реакція окупантів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 643-го дня війни: у Маріуполі партизани ліквідовують окупантів, а в окупованому Токмаку прогриміли вибухи
18:51
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я: кількох військових ЦАХАЛ поранено
18:47
прапор України
Прикордонники підняли прапор України на кордоні з РФ у Харківській області
18:39
Система Катюша
Спецпрограма "Катюша" та списки неблагонадійних. Українські хакери показали, як влаштована машина військової пропаганди в РФ
18:24
Андрій Єрмак
"Зелений кардинал": видання Politico включило Єрмака в п'ятірку найвпливовіших людей Європи
18:06
OPINION
Володимир Горбач
Як у Зеленського взялися рятувати президента від Залужного
17:59
Ексклюзив
РЕБ в Севастополі
Defense Express: росіяни настільки потужно прикрили бухту Севастополя РЕБом, що засліпили супутники з космосу
17:59
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Лунін не повинен думати, що завтрашня гра буде для нього останньою": Анчелотті змінив риторику стосовно українця
17:51
Росія ДНР ЛНР окуповані території
Дві області РФ заявили про утворення співдружності "Донбас" із терористичними "ЛНР" і "ДНР"
17:33
Окупанти вдарили по Сумщині: є загиблі й поранені, від отриманих травм померла дитина
17:17
Ексклюзив
Маріуполь
Навіть природа каже окупантам "Геть з Маріуполя!": депутат міськради про наслідки негоди в місті
17:12
фейкові новини, fake news
Група анонімних телеграм-каналів розгорнула кампанію фейків проти ІМІ та "Детектор медіа", - заява
17:07
Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ
Український футболіст у 19 років встановив історичне досягнення в АПЛ
17:00
на фото Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про держбюджет-2024: основні положення
16:48
Фінляндія, кордон
Фінляндія закриває кордон з Росією на 2 тижні через зростання кількості мігрантів
16:47
Українські вчені відкрили новий вид п'явок, предки яких мігрували з Антарктики в Арктику і назад
16:43
Ексклюзив
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
16:43
естонія Латвія Литва ОБСЄ Росія Сергій Лавров
Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в засіданні ОБСЄ за участю Лаврова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV