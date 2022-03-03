Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького. Фото

Про це повідомив представник "Союзу десантників Росії" у Кіровській області Сергій Чіпілєв, - інформує Еспресо.TV.



Українські воїни ліквідували російського окупанта - командира російської десантно-штурмової гірської дивізії гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.



Російські ЗМІ повідомляють, що на цій посаді він перебував з жовтня 2021 року. Брав участь в боях у Сирії, Чечні й Афганістані. Його поховають 5 березня.

Нагадаємо, українські прикордонники та військові вийшли на лінію державного кордону на Сумщині.