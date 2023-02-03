Українські воїни поблизу Бахмута знищили російський літак Су-25
2 лютого на Донеччині, в районі Бахмута, українські нацгвардійці знищили черговий російський штурмовик Су-25
Про це інформує Національна гвардія України.
"Авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах", - пише пресслужба.
Повідомляється, що учора, 2 лютого, об 11:55 на південно-східній околиці Бахмута українські воїни виявили два російські літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів.
Ворожі цілі захопив український стрілець-зенітник ПЗРК "Ігла-1".
Унаслідок прицільного вогню Су-25 було уражено.
"В результаті бойової роботи вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу, тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25", - наголошують в НГУ.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від 24 лютого 2022 року до 3 лютого 2023 року Росія втратила у війні проти України 294 літаки.
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