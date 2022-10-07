Українські воїни знищили ще два ворожі безпілотники

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряних з’єднань "Південь" і "Схід", увечері знищили ще два російських БпЛА, тип уточнюється", – зазначено в повідомленні.

Від 15:00 до 20:00 6 жовтня на Півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили п’ять безпілотників окупантів

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