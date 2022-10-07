Українські воїни знищили ще два ворожі безпілотники
Увечері 6 жовтня зенітники Повітряного командування "Центр" знищили два російські безпілотники
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряних з’єднань "Південь" і "Схід", увечері знищили ще два російських БпЛА, тип уточнюється", – зазначено в повідомленні.
- Від 15:00 до 20:00 6 жовтня на Півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили п’ять безпілотників окупантів
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