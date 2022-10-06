П’ять безпілотників за п'ять годин: українські воїни знищили ворожі БпЛа на Півдні країни
Від 15:00 до 20:00 6 жовтня на Півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили п’ять безпілотників окупантів
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як уточнили військові, серед знищених безпілотників:
- один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс Mohajer-6;
- один БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10;
- три іранські БпЛА-камікадзе Shahed-136.
На результат працювали командою підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України: повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" та повітряного командування "Південь".
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Згодом в оперативному командуванні "Південь" уточнили, що дрони-камікадзе атакували Одещину. Усі три Shahed-136" силами протиповітряної оборони збили над морем.
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