Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як уточнили військові, серед знищених безпілотників:

один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс Mohajer-6;

один БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10;

три іранські БпЛА-камікадзе Shahed-136.

На результат працювали командою підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України: повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" та повітряного командування "Південь".

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Згодом в оперативному командуванні "Південь" уточнили, що дрони-камікадзе атакували Одещину. Усі три Shahed-136" силами протиповітряної оборони збили над морем.

4 жовтня Міноборони України показало іранський безпілотник Mohajer-6, яким росіяни намагалися атакувати Одесу

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