Зброя із Західної Азії в руках армії РФ: безпілотники Mohajer та Shahed у війні в Україні
У вересні 2022 року російська армія почала активно використовувати проти України свою нову зброю – безпілотні літальні апарати, які РФ отримала від Ірану. Розповідаємо, що це за БпЛА та наскільки успішно їх використовує ворог
Які іранські безпілотники має російська армія
Наразі відомо, що Іран поставив РФ безпілотники двох типів: це розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6 та дрон-камікадзе Shahed (у версіях Shahed-131 та Shahed-136).
Безпілотник Mohajer-6 призначений для розвідки та завдання ударів по цілях з повітря. Зі злітною масою у 600 кг цей БпЛА здатен переносити до 4 одиниць зброї (може нести корисне навантаження до 100 кг). В активі Mohajer-6 – бомби Qaem (орієнтовна дальність – заявлена до 20 км, але на практиці ймовірно не більше як 8 км), а також протитанкові ракети Almas (дальність – 8 км).
Іранський розвідувально-ударний БпЛА Mohajer
Інші тактико-технічні характеристики цього БпЛА наступні: розмах крила – 10 м, довжина – 5,7 метра. Максимальна швидкість – 200 км/год, висота польоту – до 6 км. Може перебувати у повітрі до 12 годин та долати відстань до 200 км, однак варто зауважити, що радіус дії може бути збільшено завдяки додатковим станціям. Використовується зі злітно-посадкових смуг.
Безпілотник типу Shahed – дрон-камікадзе, призначений для безпосереднього ураження цілей. Росія наразі використовує проти України два таких БПЛА – Shahed-136 та Shahed-131.
Одразу зауважимо, що Shahed-131 фактично є меншою копією дрона-камікадзе Shahed-136. Так, якщо Shahed-136 має вагу у 200 кг та бойову частину – до 40 кг, то у Shahed-131 ці характеристики значно менші: 135 кг та 10-15 кг відповідно.
Іранський дрон-камікадзе Shahed-136
Щодо інших характеристик, то розробник заявляє, що максимальна дальність польоту цього БПЛА – 2500 км, що, ймовірно, є серйозним перебільшенням. Можна припустити, що цей показник насправді становить орієнтовно сотні кілометрів, а не тисячі (щонайменше 200 км, оскільки окупанти запускають ці дрони-камікадзе по півдню України з території Криму). Заявлена швидкість – близько 180 км/год, також відомо, що Shahed може летіти на висоті від 60 до 4000 м. Для запуску Shahed використовується наземна платформа.
Mohajer-6 та Shahed у війні в Україні
Інформації щодо застосування безпілотників Mohajer-6 російською армією у відкритих джерелах не так вже й багато – щонайменше, наразі невідомо, чи використовує РФ ці безпілотники як ударні або ж суто як розвідувальні і взагалі як активно "піднімає в небо" ці БпЛА.
Водночас РФ вже втратила щонайменше один такий безпілотник – 23 вересня Командування ПС ЗСУ повідомило, що українські зенітники збили іранський БпЛА Mohajer-6.
Загалом, якщо враховувати, що дальність зброї Mohajer-6 не перевищує 8 км, то він має стати доволі легкою ціллю для нашої протиповітряної оборони, зокрема і для розрахунків ПЗРК, тому при протидії цьому безпілотнику не треба вигадувати нічого нового.
Водночас із Shahed ситуація дещо інша – ворог активно використовує ці БпЛА, як безпосередньо для знищення озброєння та військової техніки, так і для ударів по об’єктах інфраструктури. Зокрема, 23 вересня дрони-камікадзе Shahed вперше вдарили по Одесі – усього для атаки ворог використав три БпЛА, один з яких було збито, ще два – уразили адміністративну будівлю у припортовій зоні. Загалом того дня протиповітряна оборона ЗСУ збила одразу шість іранських дронів-камікадзе Shahed.
Щодо того, як ефективно протистояти цим дронам, то тут є два моменти, на які варто звернути увагу. З одного боку, ці дрони дуже гучні – звук під час польоту нагадує роботу двигуна від мопеда і ці дрони-камікадзе можна легко почути здалеку. З іншого – вони можуть літати дуже низько, що значно ускладнює роботу розрахункам протиповітряної оборони.
Водночас, як зауважила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в Military Media Center, станом на 28 вересня у зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 22 дрони-камікадзе Shahed, водночас у цілі влучили тільки 10, але навіть й з цієї десятки не всі удари були результативними.
Крім того, підрозділами ППО ЗСУ 30 вересня було ефективно відбито атаку дронів-камікадзе Shahed-136 – з семи БпЛА збито п’ять.
Наразі Збройні Сили України спільно з партнерами відпрацьовують варіанти ефективної протидії цій загрозі – за орієнтовними оцінками, Іран міг передати РФ від декількох сотень до тисячі дронів-камікадзе Shahed.
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