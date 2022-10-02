Які іранські безпілотники має російська армія

Наразі відомо, що Іран поставив РФ безпілотники двох типів: це розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6 та дрон-камікадзе Shahed (у версіях Shahed-131 та Shahed-136).

Безпілотник Mohajer-6 призначений для розвідки та завдання ударів по цілях з повітря. Зі злітною масою у 600 кг цей БпЛА здатен переносити до 4 одиниць зброї (може нести корисне навантаження до 100 кг). В активі Mohajer-6 – бомби Qaem (орієнтовна дальність – заявлена до 20 км, але на практиці ймовірно не більше як 8 км), а також протитанкові ракети Almas (дальність – 8 км).

Іранський розвідувально-ударний БпЛА Mohajer

Інші тактико-технічні характеристики цього БпЛА наступні: розмах крила – 10 м, довжина – 5,7 метра. Максимальна швидкість – 200 км/год, висота польоту – до 6 км. Може перебувати у повітрі до 12 годин та долати відстань до 200 км, однак варто зауважити, що радіус дії може бути збільшено завдяки додатковим станціям. Використовується зі злітно-посадкових смуг.

Безпілотник типу Shahed – дрон-камікадзе, призначений для безпосереднього ураження цілей. Росія наразі використовує проти України два таких БПЛА – Shahed-136 та Shahed-131.

Одразу зауважимо, що Shahed-131 фактично є меншою копією дрона-камікадзе Shahed-136. Так, якщо Shahed-136 має вагу у 200 кг та бойову частину – до 40 кг, то у Shahed-131 ці характеристики значно менші: 135 кг та 10-15 кг відповідно.

Іранський дрон-камікадзе Shahed-136

Щодо інших характеристик, то розробник заявляє, що максимальна дальність польоту цього БПЛА – 2500 км, що, ймовірно, є серйозним перебільшенням. Можна припустити, що цей показник насправді становить орієнтовно сотні кілометрів, а не тисячі (щонайменше 200 км, оскільки окупанти запускають ці дрони-камікадзе по півдню України з території Криму). Заявлена швидкість – близько 180 км/год, також відомо, що Shahed може летіти на висоті від 60 до 4000 м. Для запуску Shahed використовується наземна платформа.

Mohajer-6 та Shahed у війні в Україні

Інформації щодо застосування безпілотників Mohajer-6 російською армією у відкритих джерелах не так вже й багато – щонайменше, наразі невідомо, чи використовує РФ ці безпілотники як ударні або ж суто як розвідувальні і взагалі як активно "піднімає в небо" ці БпЛА.

Водночас РФ вже втратила щонайменше один такий безпілотник – 23 вересня Командування ПС ЗСУ повідомило, що українські зенітники збили іранський БпЛА Mohajer-6.

Загалом, якщо враховувати, що дальність зброї Mohajer-6 не перевищує 8 км, то він має стати доволі легкою ціллю для нашої протиповітряної оборони, зокрема і для розрахунків ПЗРК, тому при протидії цьому безпілотнику не треба вигадувати нічого нового.

Водночас із Shahed ситуація дещо інша – ворог активно використовує ці БпЛА, як безпосередньо для знищення озброєння та військової техніки, так і для ударів по об’єктах інфраструктури. Зокрема, 23 вересня дрони-камікадзе Shahed вперше вдарили по Одесі – усього для атаки ворог використав три БпЛА, один з яких було збито, ще два – уразили адміністративну будівлю у припортовій зоні. Загалом того дня протиповітряна оборона ЗСУ збила одразу шість іранських дронів-камікадзе Shahed.

Щодо того, як ефективно протистояти цим дронам, то тут є два моменти, на які варто звернути увагу. З одного боку, ці дрони дуже гучні – звук під час польоту нагадує роботу двигуна від мопеда і ці дрони-камікадзе можна легко почути здалеку. З іншого – вони можуть літати дуже низько, що значно ускладнює роботу розрахункам протиповітряної оборони.

Водночас, як зауважила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в Military Media Center, станом на 28 вересня у зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 22 дрони-камікадзе Shahed, водночас у цілі влучили тільки 10, але навіть й з цієї десятки не всі удари були результативними.

Крім того, підрозділами ППО ЗСУ 30 вересня було ефективно відбито атаку дронів-камікадзе Shahed-136 – з семи БпЛА збито п’ять.

Наразі Збройні Сили України спільно з партнерами відпрацьовують варіанти ефективної протидії цій загрозі – за орієнтовними оцінками, Іран міг передати РФ від декількох сотень до тисячі дронів-камікадзе Shahed.