Українські захисники мали частковий успіх біля Вербового на Мелітопольському напрямку, - Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зазначається, що за добу на Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 932 артобстріли.



Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1228 вогневих завдань.



Загальні втрати ворога склали 409 осіб. Три окупанти здалися в полон.



Також українські захисники ліквідували 3 танки, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки ворога. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога. Ще 18 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.