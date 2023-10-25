Українські захисники мали частковий успіх біля Вербового на Мелітопольському напрямку, - Тарнавський
Сили оборони України на Мелітопольському напрямку мали частковий успіх західніше Вербового і знищили 27 одиниць військової техніки противника
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Зазначається, що за добу на Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 932 артобстріли.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1228 вогневих завдань.
Загальні втрати ворога склали 409 осіб. Три окупанти здалися в полон.
Також українські захисники ліквідували 3 танки, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки ворога. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога. Ще 18 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.
- У зведенні Генштабу повідомлялося, що за минулу добу на фронті Сили оборони відбили атаки ворога на 6 напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе