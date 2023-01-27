Українські захисники прибули в Німеччину для навчання на БМП Marder

Про це повідомили в DW.

До німецького Кельна приїхали перші українські військовослужбовці: у ФРН вони опановуватимуть бойові машини піхоти Marder. Підготовка захисників має розпочатися найближчим часом.

Раніше влада Німеччини оголосила про плани поставок БМП: до пакета в 40 машин також увійшло навчання українських екіпажів, які займатимуть приблизно тижнів.

Нагадаємо, Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці. ЗСУ мають опанувати її за 8 тижнів.

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