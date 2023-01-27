Українські захисники прибули в Німеччину для навчання на БМП Marder
Військовослужбовці ЗСУ прибули до Німеччини, вони опановуватимуть бойові машини піхоти Marder
Про це повідомили в DW.
До німецького Кельна приїхали перші українські військовослужбовці: у ФРН вони опановуватимуть бойові машини піхоти Marder. Підготовка захисників має розпочатися найближчим часом.
Раніше влада Німеччини оголосила про плани поставок БМП: до пакета в 40 машин також увійшло навчання українських екіпажів, які займатимуть приблизно тижнів.
- Нагадаємо, Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці. ЗСУ мають опанувати її за 8 тижнів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе