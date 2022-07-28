Українські захисники уразили 5 опорних пунктів росіян на Півдні

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів. В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.", - йдеться у повідомленні.

За день ракетно-артилерійські підрозділи виконали 271 вогневе завдання та знищили:

66 росіян,

3 танки Т-72,

3 гусеничних мінних загороджувачі,

2 гаубиці "Мста-С",

самохідна гаубиця "Гвоздика",

мінометний комплекс "Сані",

3 одиниці автотехніки.

Також при спробі розвідки з подальшою атакою, на Миколаївщині ЗСУ знищили БПЛА типу "Форпост".

Для того, щоб поховати всіх убитих за п'ять місяців повномасштабної війни російських окупантів, потрібно 24 футбольних поля. Про це повідомили у Міноборони.

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