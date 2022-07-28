Українські захисники уразили 5 опорних пунктів росіян на Півдні
Українські військові за минулу добу завдали ударів по п'яти опорних пунктах окупантів та знищили два склади боєприпасів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів. В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.", - йдеться у повідомленні.
За день ракетно-артилерійські підрозділи виконали 271 вогневе завдання та знищили:
- 66 росіян,
- 3 танки Т-72,
- 3 гусеничних мінних загороджувачі,
- 2 гаубиці "Мста-С",
- самохідна гаубиця "Гвоздика",
- мінометний комплекс "Сані",
- 3 одиниці автотехніки.
Також при спробі розвідки з подальшою атакою, на Миколаївщині ЗСУ знищили БПЛА типу "Форпост".
- Для того, щоб поховати всіх убитих за п'ять місяців повномасштабної війни російських окупантів, потрібно 24 футбольних поля. Про це повідомили у Міноборони.
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