Щоб поховати усіх вбитих в Україні росіян, треба 24 футбольних поля, - Міноборони
Для того, щоб поховати всіх убитих за п'ять місяців повномасштабної війни російських окупантів, потрібно 24 футбольних поля
Про це повідомляє Міноборони України.
Міноборони нагадало, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України ЗСУ знищили 40 000 російських окупантів.
"Щоб їх усіх поховати, потрібна ділянка землі розміром із 24 футбольних поля", – йдеться в повідомленні українського оборонного відомства.
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