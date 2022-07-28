Щоб поховати усіх вбитих в Україні росіян, треба 24 футбольних поля, - Міноборони

Про це повідомляє Міноборони України.

Міноборони нагадало, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України ЗСУ знищили 40 000 російських окупантів.

"Щоб їх усіх поховати, потрібна ділянка землі розміром із 24 футбольних поля", – йдеться в повідомленні українського оборонного відомства.

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Радник глави Офісу президента України Подоляк вважає, що Володимир Путін використовує війну проти України як спосіб умисного етноциду народів Росії.

27 липня Sky News зробив висновок, що Росія "остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас".

Данілов каже, що політичне керівництво готове віддати наказ ЗСУ нищити ворожі об'єкти РФ, з яких завдають ударів по Україні

У перехопленій розмові окупант поскаржився на блискавичну роботу ЗСУ.

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