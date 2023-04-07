Українські захисники знищили ворожий Су-25 на Донеччині
Удень 7 квітня стало відомо, що українські захисники знищили російський Су-25. Це сталося в районі Мар'їнки Донецької області
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"У районі Мар'їнки на Донеччині знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць Генштаб не наводить.
- За минулу добу ЗСУ знищили 480 військових РФ, 2 танки та 4 безпілотники.
- 2 лютого в районі Бахмута українські нацгвардійці також знищили російський штурмовик Су-25.
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