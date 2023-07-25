Українські зброярі представляють власну продукцію на міжнародній виставці в Стамбулі
Українські зброярі представляють власну продукцію на об'єднаному стенді NAUDI на міжнародній виставці озброєнь та військової техніки IDEF-23 у Стамбулі з 25 по 28 липня
"Учасники стенду - UkrSpecSystems, "Українська Бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт", "Авіасервіс", КЗВВ запланували ряд важливих переговорів з постачальниками комплектуючих та міжнародними партнерами, які допомагають Україні наближати Перемогу", йдеться у дописі Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
Міжнародна кооперація NAUDI - спільна розробка військової техніки, постачання компонентів, впровадження нових принципів ефективного управління та світового досвіду. Цього разу на об'єднаному стенді представлено і продукцію підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" - ДП "ДержККБ "Луч".
"NAUDI пишається співпрацею з державним сектором ВПК у виробництві всесвітньо відомих комплексів "Нептун" та "Вільха. Запрошуємо всіх відвідати стенд NAUDI - 838А у холлі 8 виставкого центру Tuyap", - йдеться у повідомленні.
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