Українські зброярі представляють власну продукцію на міжнародній виставці в Стамбулі

"Учасники стенду - UkrSpecSystems, "Українська Бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт", "Авіасервіс", КЗВВ запланували ряд важливих переговорів з постачальниками комплектуючих та міжнародними партнерами, які допомагають Україні наближати Перемогу", йдеться у дописі Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.

Міжнародна кооперація NAUDI - спільна розробка військової техніки, постачання компонентів, впровадження нових принципів ефективного управління та світового досвіду. Цього разу на об'єднаному стенді представлено і продукцію підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" - ДП "ДержККБ "Луч".

"NAUDI пишається співпрацею з державним сектором ВПК у виробництві всесвітньо відомих комплексів "Нептун" та "Вільха. Запрошуємо всіх відвідати стенд NAUDI - 838А у холлі 8 виставкого центру Tuyap", - йдеться у повідомленні.