Українські зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8
За добу, 13 вересня, на південному фронті українські захисники знищили одразу дві повітряні цілі РФ: бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів", - повідомили в ОК "Півдні".
- Російський агресор за добу, 13 вересня, завдав 18 авіаційних ударів по позиціях українських захисників.
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