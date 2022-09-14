Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів", - повідомили в ОК "Півдні".

Російський агресор за добу, 13 вересня, завдав 18 авіаційних ударів по позиціях українських захисників.

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