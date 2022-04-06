"Українським лідерам час припинити ображати угорців": МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади

Про це йдеться у його повідомленні в Facebook.

"Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасті у війні і жалості до волі угорського народу неприйнятні! Українським лідерам пора припинити ображати Угорщину і взяти до відома волю угорського народу. Для того, щоб зробити це ясним і зрозумілим, сьогодні вранці ми запросили посла України в Будапешті в МЗС", - написав Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина засуджує військову агресію і підтримує суверенітет України.

"Ми впустили сотні тисяч біженців, які рятуються втечею, і ми доставляємо сотні тонн продовольства та іншої допомоги в рамках найбільшої гуманітарної операції в історії нашої країни", - наголосив Сійярто.



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За його словами, безпека угорського народу має першорядне значення.

"Ми не хочемо ризикувати світом і безпекою угорського народу, тому ми не будемо поставляти зброю і не будемо голосувати за енергетичні санкції. З усіх цих питань угорський народ чітко висловив свою думку в неділю і прийняв ясне рішення. Я думаю, що все було досить ясно і зрозуміло", - додав він.

Сійярто заявив, що розуміє, що в українців був би інший інтерес, і він не збирається з ними сперечатися.

"У них на першому місці інтереси українців, а у нас на першому місці інтереси угорського народу. Однак ми не можемо залишити без уваги одну річ: ніхто не може дозволити собі кваліфікувати демократичне рішення угорського народу", - підкреслив міністр.



Нещодавно Зеленський засудив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує дії Путіна.

Згодом Орбан, який відкрито назвав опонентами Зеленського і "бюрократів Брюсселя", вчетверте переміг на виборах.

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