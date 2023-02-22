Про це інформують на урядовому порталі.

"На сьогодні українські жінки мають можливість скористатись програмами підтримки, які запровадив Уряд, щоб реалізуватись у сфері бізнесу. Зокрема, можуть взяти мікрогрант до 250 тис. грн на старт чи розвиток власної справи. Понад 7 тисяч жінок подали заявки на мікрогранти через портал Дія, майже півтори тисячі підприємниць отримали таку фінансову підтримку від держави минулого року", - сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на Регіональній консультації для України з метою підготовки до 67-ої сесії Комісії зі становища жінок.

Цього року також планують розширити цю програму і дати можливість дружинам ветеранів взяти мікрогрант до 500 тис. гривень для розвитку сімейного бізнесу.

"Окрім того, з квітня запропонуємо українкам скористатись грантовою програмою "Старт в ІТ" для опанування новітніх технологій, щоб бути більш успішними та конкурентними на ринку праці", - додала Бережна.

Бюджетом 2023 року на програму мікрогрантів "Власна справа" передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить допомогти 10 тис. українцям, близько половини з них отримають підприємниці. Минулого року 43% мікрогрантів отримали саме жінки.

Довідково. Регіональні консультації для України організовані в межах 67-ої сесії Комісії зі становища жінок (КСЖ) у 2023 році, темою якої є "Інновації та технологічний прогрес, а також освіта в цифрову епоху для досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат".