(ЗБІР ЗАКРИТИЙ!!!)

"Уклінно дякуємо нашим глядачам та читачам за підтримку нашого збору на рації! Ви абсолютно неймовірні! Ми ніяк не могли очікувати, що так швидко завдяки вам закриємо цей збір. Ми разом зробили передвеликоднє диво для наших захисників. Менш ніж за добу ми зібрали необхідну суму для придбання засобів зв'язку. Кожна гривня наближає нас всіх до Великої Перемоги! Обладнання закуповується та скоро попрямує до наших котиків", - повідомили організатори збору.

*

Бійці щодня мають прямий контакт із ворогом усієї країни, їм потрібний надійний зв'язок. Для комунікації вони потребують рації та запасних акумуляторів на них, оскільки "на нулі" це витратний матеріал. Переговори військових по рації можуть стати порятунком, допомогти своєчасно виявити зосередження противника та передати важливу інформацію, тим самим врятувати життя.

Наша ціль: 150 000 грн.

Реквізити:

посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/ABpE8DbQMq

Номер картки банки: 5375 4112 0533 8564

ПриватБанк: 5168 7456 1421 8615

Віримо, що все вийде!

Допоможемо захисникам разом!