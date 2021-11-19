Український боксер перед чемпіонським боєм заговорив про амбітні плани стати абсолютним чемпіоном світу
Український чемпіон WBA Артем Далакян розповів, що прагне стати абсолютним чемпіоном світу у найлегшій вазі
Про це повідомляє "Трибуна".
Далакян дав чітко зрозуміти, що не перейде в нову вагову категорію, поки не стане абсолютним чемпіоном світу і збере всі пояси у найлегшій вазі (до 50,9 кг).
"Перехід до наступної вагової категорії? Поки таких планів немає. Дуже хотілося б зібрати всі титули у своєму дивізіоні. А потім уже можна йти далі. Ми готові об'єднувати титули. Після першого захисту, наша компанія контактувала з представниками інших чемпіонів за версіями, але ніхто не виявляв бажання, адже це для всіх ризик", – сказав українець.
Артем Далакян володіє титулом WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в найлегшій вазі (до 50,9 кг). 20 листопада у Києві він захищатиме цей титул у бою з Луїсом Консепсьоном.
Українець виграв серед професіоналів усі 20 поєдинків. У панамця 39 перемог та вісім поразок.
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17 листопада чемпіон світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян провів дуель поглядів перед поєдинком з панамцем Луїсом Консепсьоном.
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