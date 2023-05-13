Український боксер відмовився від чемпіонського титулу
Українець Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи у легкій вазі за версією EBU
Про це повідомляє BoxingScene.
Денис Берінчик відмовився захищати титул чемпіона EBU (Європейського боксерського союзу) в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти 46-річного італійця Еміліано Марсілі, з яким він міг зустрітися 24 червня.
Таким чином українець позбувся пояса, який здобув у грудні 2022 року завдяки перемозі над французом Іваном Менді. Еміліано Марсілі посперечається за вакантне звання з іншим суперником.
35-річний Берінчик також володіє титулом Всесвітньої боксерської організації - WBO International.
- 3 грудня 2022 року Денис Берінчик переміг француза Івана Менді.
- 2 травня стало відомо, що Берінчик переніс наступний бій на літо 2023 року.
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