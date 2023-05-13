Про це повідомляє BoxingScene.

Денис Берінчик відмовився захищати титул чемпіона EBU (Європейського боксерського союзу) в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти 46-річного італійця Еміліано Марсілі, з яким він міг зустрітися 24 червня.

Таким чином українець позбувся пояса, який здобув у грудні 2022 року завдяки перемозі над французом Іваном Менді. Еміліано Марсілі посперечається за вакантне звання з іншим суперником.

35-річний Берінчик також володіє титулом Всесвітньої боксерської організації - WBO International.