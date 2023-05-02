Про це повідомив тренер боксер Єгор Голуб в Instagram.

За його словами, наступний бій Берінчика відбудеться не у травні, як планувалося раніше, а влітку. З ким зустрічатиметься володар титулів EBU (Європейського боксерського союзу) та інтернаціонального пояса WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг) наразі невідомо.

"Бій Дениса переноситься. Не переживайте, все добре, просто так склалися обставини. Я дуже задоволений виконаною роботою: ми плідно попрацювали в тренувальному таборі, як фізично, так і ментально. Тепер будемо чекати новин, бій відбудеться цього літа", - написав Голуб.