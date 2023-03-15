Український ексчемпіон виступить в андеркарді бою найбагатшого боксера світу
Український боксер Олександр Гвоздик проведе поєдинок в андеркарді бою мексиканця Сауля Альвареса проти британця Джона Райдера
Про це написав журналіст ESPN Сальвадор Родрігес у twitter.
За його інформацією, 6 травня Гвоздик проведе поєдинок у рамках великого боксерського шоу в Гвадалахарі (Мексика). Його головною подією стане бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг), в якому Канело боксуватиме проти Райдера, який є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Наразі суперник Гвоздика не визначився.
Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року українець програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 12 лютого Олександр Гвоздик здолав мексиканця Жозуе Обандо у першому поєдинку після трирічної перерви.
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