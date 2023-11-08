Український фільм "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка номінували на премію Європейської кіноакадемії
У вівторок, 7 липня, фільм "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка номінували на премію Європейської кіноакадемії в категорії European Discovery - Prix FIPRESCI
Про це команда фільму повідомила у Facebook.
"Це третя стрічка в історії українського кіно, що змагатиметься за здобуття почесної міжнародної нагороди у цій номінації. Раніше на неї претендували "Плем’я" та "Памфір", - йдеться у повідомленні.
У компанії "Сучасне Українське Кіно" (СУК), яка була одним із виробників фільму "Ля Палісіада", уточнили, що нагороду в категорії European Discovery - Prix FIPRESCI присуджують за найкращий дебютний повнометражний фільм у європейській кіноіндустрії.
Фото: La Palisiada / фейсбук
"Лауреати цих престижних нагород будуть оголошені під час майбутньої 36-ї церемонії вручення Європейської кінопремії, яка відбудеться 9 грудня 2023 року в Берліні, Німеччина", - повідомили в СУК.
Фото: La Palisiada / фейсбук
"Ля Палісіада" - це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка. Історія розгортається в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні у спадок від СРСР.
Фільм створено в жанрі "пострадянський нуар". У центрі сюжету - судовий психіатр, життя якого змінюється через заплутану історію вбивства міліціонера.
Зазначається, що стрічка створена за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства України з питань кіно та Гетеборзького кінофонду, а виробництво фільму здійснювали студія "Віател" та компанія "Сучасне Українське Кіно".
- 3 листопада фільм "Край ріки", який разом створювали Україна та Болгарія, переміг на кінофестивалі Onyko Film Festival у номінації "Кращий український фільм".
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