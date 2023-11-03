Українсько-болгарська стрічка "Край ріки" перемогла на Onyko Film Festival

Про це інформує пресслужба Держкіно.

"Вітаємо команду фільму "Край ріки" з перемогою у номінації "Кращий український фільм" фестивалю Onyko Film Festival!", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Onyko Film Festival має естонське та українське котіння і проводиться щорічно. Він перевірений IMDb - найбільшою базою даних про кінематограф.

Драма "Край ріки" розповідає про болгарина Христофора, який разом зі своїм другом Теодором, потрапляє в "українську Венецію". Опісля певних подій, його починають підозрювати в ненавмисному вбивстві дев’ятирічного хлопчика.

Фото: кадр з фільму

"Перебуваючи під слідством, головний герой змушений залишитися у Вилковому, де знаходить не тільки роботу і починає нове життя серед старовірів-липован, а й зустрічає своє справжнє кохання. Щоправда, на шляху до щастя йому доведеться пройти безліч випробувань", - йдеться у синопсисі.

Фільм було створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Болгарського національного фільм-центру.