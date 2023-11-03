Українсько-болгарська стрічка "Край ріки" перемогла на Onyko Film Festival
Фільм "Край ріки", який разом створювали Україна та Болгарія, переміг на кінофестивалі Onyko Film Festival у номінації "Кращий український фільм"
Про це інформує пресслужба Держкіно.
"Вітаємо команду фільму "Край ріки" з перемогою у номінації "Кращий український фільм" фестивалю Onyko Film Festival!", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Onyko Film Festival має естонське та українське котіння і проводиться щорічно. Він перевірений IMDb - найбільшою базою даних про кінематограф.
Драма "Край ріки" розповідає про болгарина Христофора, який разом зі своїм другом Теодором, потрапляє в "українську Венецію". Опісля певних подій, його починають підозрювати в ненавмисному вбивстві дев’ятирічного хлопчика.
Фото: кадр з фільму
"Перебуваючи під слідством, головний герой змушений залишитися у Вилковому, де знаходить не тільки роботу і починає нове життя серед старовірів-липован, а й зустрічає своє справжнє кохання. Щоправда, на шляху до щастя йому доведеться пройти безліч випробувань", - йдеться у синопсисі.
Фільм було створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Болгарського національного фільм-центру.
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