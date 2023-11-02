У річницю падіння Берлінського муру в Україні стартує фестиваль "Нове німецьке кіно"

Про це повідомила компанія "Артхаус Трафік", яка проводить фестиваль в Україні разом із Гете-інститутом.

У програмі — чотири нові стрічки, знакові для німецького кінематографа. У Києві фільми покажуть у кінотеатрі "Жовтень", у Львові – в "Планеті кіно" (ТРЦ Forum), а у Чернівцях — у Культурно-мистецькому центрі ім. І. Миколайчука. Пізніше фестиваль проведуть у Одесі та Харкові. Дати цих показів оголосять додатково.

Фільм-відкриття — романтична комедія "Полум’яне небо" режисера Крістіана Петцольда. У центрі сюжету — молодий письменник, який рушає пожити в будинку на березі моря, щоб зосередитися на своїй книзі. Однак чарівна сусідка й несподівані зустрічі відривають його від роботи. Коли неподалік спалахує лісова пожежа, головні герої опиняються в пастці, і саме тоді починають зароджуватися їхні стосунки.

Драма "Ідеальні дні" — нова робота знаменитого Віма Вендерса, триразового номінанта на "Оскар", володаря "Золотої пальмової гілки" Канн, "Золотого лева" Венеції та Премії BAFTA. Це стрічка про буденність та красу життя. Головний герой — прибиральник туалетів у Токіо. Він задоволений простим життям: дотримується структурованого розпорядку, а вільний час присвячує слуханню рок-музики, читанню книг та вирощуванню дерев. Виконавця головної ролі Кодзі Якусьо визнали Найкращим актором на Каннському кінофестивалі.

Одна з головних німецьких кіноподій року — драма "Учительська", яку висунули на здобуття премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Картина Ількера Чатака побачила світ на Берлінале, де здобула дві відзнаки, а пізніше вона отримала 5 нагород Німецької кінопремії. Фільм розповідає про вчительку-ідеалістку, яка намагається розплутати справу про крадіжку в школі. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну, а сама жінка опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму. Втілила головну героїню Леоні Бенеш — зірка серіалів "Вавилон-Берлін" і "Корона".

"Теорія всього" Тімма Крьоґера за участі Ханса Цішлера, який свого часу працював із Вімом Вендерсом та Жаном-Люком Ґодаром. Події картини розгортаються 1962 року в готелі у Швейцарських Альпах. Йоганнес — один із науковців, які прибули сюди на конференцію, щоб почути про нову революційну теорію. Однак з’їзд сколихує низка неприємних подій: лектор так і не з’являється, одного з фізиків знаходять мертвим, а підозріла піаністка з готелю таємниче зникає. Головний герой опиняється втягнутим у цю зловісну й оповиту загадками історію.

Нагадаємо, 2 листопада в український прокат виходить документальний фільм режисера Сергія Буковського "Іван і Марта".

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