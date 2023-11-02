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Любов і боротьба Івана Дзюби та його дружини Марти: в кінотеатри виходить новий фільм Сергія Буковського

2 листопада, 2023 четвер
14:55
Культура Іван і Марта Дзюба. Архівне фото

2 листопада в український прокат виходить документальний фільм режисера Сергія Буковського "Іван і Марта" про історію стосунків літературознавця, публіциста і шістдесятника Івана Дзюби та його дружини Марти

"Іван і Марта" вийде в Україні в обмеженому прокаті. Перелік міст та кінотеатрів оновлюватиметься за лінком. 

Київська прем'єра відбудеться 2 листопада о 19:00 в Українському домі.

Еспресо - інформаційний партнер показу.

Іван Дзюба – автор програмного тексту "Інтернаціоналізм чи русифікація?", який став маніфестом дисидентського руху. Він був одним з ініціаторів знаменитої акції протесту проти масових арештів українських інтелектуалів на прем’єрі "Тіней забутих предків" Сергія Параджанова разом із Василем Стусом та В’ячеславом Чорноволом. 

Пережити репресії та не втратити віри Дзюбі допомагала Марта, його надійна опора й любов усього життя. Саме з її уст ми почуємо історію їхнього знайомства, кохання і спільної боротьби за ідеали, які підривали існування радянського режиму.   

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Стрічка Сергія Буковського проливає світло на те, як формувалось коло талановитих однодумців-інтелектуалів, чим жили українські шістдесятники між Києвом та Львовом і як вони обрали шлях опору режиму, за який багатьом довелось заплатити дорогу ціну. "Нам пощастило – майже весь час роботи над фільмом (2018-2022 рр.) наш герой був з нами. У липні 2021 року ми встигли зняти його ювілей – 90-річчя. Нині відеоплівка випромінює додаткові сенси – і життя Івана Михайловича, і нашого ставлення до матеріалу", – говорить Сергій Буковський.

Іван і Марта Дзюба. Архівне фото

Іван і Марта Дзюба. Архівне фото

Музику для фільму написав італійський композитор Сандро ді Стефано, представник "нової європейської школи кіномузики", на чиєму рахунку понад 50 світових нагород. Він створив музику до фільму безплатно, висловлюючи підтримку Україні в боротьбі за свободу.

Іван Дзюба помер 22 лютого 2022 року, за  два дні до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Його рідна Миколаївка на Донеччині тимчасово окупована росіянами. 

Сергій Буковський – український режисер-документаліст, лауреат Шевченківської премії. Серед найвідоміших його стрічок – "В. Сильвестров" про композитора Валентина Сильвестрова, "Головна роль" про кіноакторку Ніну Антонову, та "Живі" про українців, які пережили Голодомор 1932-1933 років. Цього року режисер став лауреатом премії імені Василя Стуса, яку присуджують митцям за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції, Еспресо є головним медіапартнером премії. 

Суспільство
Кіно
українське кіно
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