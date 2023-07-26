Про це інформує Держкіно.

Це історія про козаків та нечисту силу, про боротьбу добра і зла, про рай і пекло. Фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" заснований на книзі "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід" українського казкаря Сашка Лірника.

У фантазійному сюжеті змішані рай і пекло, ангели й чорти, домовики й ворожки - усе розмаїття нечисті з давніх українських оповідань та легенд, де все коливається між світлом і темрявою.

Герої опиняються у часи Запорізької Січі - вольниці українських козаків, які відважно і сміливо захищали рідну Гетьманщину та не лякалися ні чортів, ні смерті.

Продюсером картини став Євген Д’яченко.

Головні ролі виконали Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Олександр Пожарський, Діна Розовлян, Арам Арзуманян, Володимир Задніпровський.

Виробник - ТОВ "Кінокомпанія 2016" за підтримки Держкіно.