Український футболіст Зінченко показав фото новонародженої доньки
У футболіста англійського "Арсеналу" Олександра Зінченка народилася друга донька
Про це Зінченко повідомив у Instagram.
Гравець збірної України опублікував фото дружини Влади та новонародженої доньки.
Подружжя Зінченків виховує старшу доньку Єву, якій 1 серпня виповнилося 2 роки.
Олександр Зінченко з 2022 року виступає за лондонський "Арсенал", він є чотириразовим чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті".
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