Про це Зінченко повідомив у Instagram.

Гравець збірної України опублікував фото дружини Влади та новонародженої доньки.

Подружжя Зінченків виховує старшу доньку Єву, якій 1 серпня виповнилося 2 роки.

Олександр Зінченко з 2022 року виступає за лондонський "Арсенал", він є чотириразовим чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті".