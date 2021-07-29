Український футболіст Зозуля став гравцем португальського клубу

Про це повідомляє A Bola.



За інформацією джерела, Зозуля підписав з "Ешторілом" контракт до червня 2022 року. Фінансові умови не повідомляються, невдовзі про трансфер оголосять офіційно.



31-річний форвард з 2017 року виступав за іспанський "Альбасете", який залишив після завершення минулого сезону. Також Зозуля грав за "Динамо", "Дніпро" та іспанський "Бетис". Форвард провів 32 матча та забив 4 голи за збірну України.



У минулому сезоні 31-річний Роман Зозуля провів 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист.



"Ешторіл" у минулому сезоні виграв другий дивізіон Португалії і повернувся у вищу лігу.

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