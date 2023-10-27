Український ХІТ достроково вийшов в елітраунд футзальної ЛЧ
У 2-му турі основного раунду футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ переміг хорватський "Ольміссум"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Ольміссум" - ХІТ завершився перемогою київської команди з рахунком 4:1. Голи забили Олександр Петяш та Олександр Сухов - футзалісти оформили по дублю.
Перемога дозволила українській команді набрати 4 очки після 2 турів та достроково вийти в елітраунд футзальної Ліги чемпіонів.
За регламентом, до стадії елітраунду виходять 3 найкращі команди кожної з груп шляху А основного етапу.
За тур до завершення основного раунду ХІТ йде 2-м та випереджає "Аят", який перебуває на останньому місці, на 4 бали.
- 11 жовтня у 4-му турі відбіркового раунду ЧС з футзалу збірна України не змогла перемогти Сербію.
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