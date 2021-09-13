Український клуб дізнався суперників у жіночій Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український футбол у цьому турнірі представляє харківський "Житлобуд-1". Українки зіграють в групі B з мадридським "Реалом", французьким ПСЖ та ісландським "Брейдабліком".



Матчі пройдуть з 5-6 жовтня по 15-16 грудня.

9 вересня харківський "Житлобуд-1" вийшов в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів.