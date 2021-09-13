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Український клуб дізнався суперників у жіночій Лізі чемпіонів

13 вересня, 2021 понедiлок
14:55
Спорт Житлобуд-1

​​​​​​​Сьогодні, 13 вересня, відбулося жеребкування групового раунду жіночої Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український футбол у цьому турнірі представляє харківський "Житлобуд-1". Українки зіграють в групі B з мадридським "Реалом", французьким ПСЖ та ісландським "Брейдабліком".

Матчі пройдуть з 5-6 жовтня по 15-16 грудня.

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жеребкування
Ліга чемпіонів
жіночий футбол
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