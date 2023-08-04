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Український контрнаступ просувається крок за кроком, а в Росії та окупованому Криму знову вибухи. Акценти світових ЗМІ 4 серпня

Андріана Стахів
4 серпня, 2023 п'ятниця
12:17
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань український контрнаступ, який крок за кроком просувається через мінні поля та ворожу оборону, тим часом у Росії та окупованому Криму лунають вибухи

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 4 серпня.

Український контрнаступ просувається крок за кроком у пошуках прориву

На південному сході України точаться активні бої, пише The Washington Post, проте ознак серйозного прориву поки що немає. Головна оборонна лінія Росії залишається перед українськими бійцями, які планують просунутися на південь і перерізати російський сухопутний міст до Криму, що є ключовим маршрутом військового постачання.

Проте українські війська поступово до неї просуваються: "Це монотонна важка робота, повз сотні і тисячі мінних полів, – цитує WP українського військового. – Ми шукаємо вразливі місця ворога і просуваємося вперед - крок за кроком".

Запеклі бої тривають навколо села Роботине, яке раніше утримували російські війська. Воно розташоване лише за кілька кілометрів від головної оборонної лінії Кремля. Як зазначає видання, за деякими свідченнями, битва там є найближчим і найбільш реальним шляхом для України прорвати російську лінію.

"Рішення залучити до бою значну кількість резервів є останньою імпровізацією в майже двомісячному контрнаступі України, який став можливим завдяки інвестиціям Заходу в десятки мільярдів доларів у танки, артилерію, бронемашини, ракетні системи дальнього радіусу дії та іншу техніку, спрямовану на зміну балансу сил на користь України", – підкреслюють у медіа роль Заходу у розвитку контрнаступу.

За словами військового аналітика Інституту зовнішньої політики Роба Лі, останній тиждень боїв був важливим, оскільки Україна задіяла додаткові військові резерви. Проте, на його думку, поки що не зрозуміло, чи зазнала Росія достатніх втрат, щоб створити умови для прориву. 

Україна також витіснила укріплені російські війська з села поблизу окупованого Бахмута. Відносно краще просування України навколо Бахмута, який Росія захопила в травні, може бути пов'язане з тим, що російські війська мали менше часу на риття окопів і встановлення мін, ніж на давно окупованих територіях на півдні України, кажуть аналітики.

"Це буде марафон, а не спринт", – вчергове наголошує речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, говорячи про контрнаступ ЗСУ.

Тим часом Путін наполягає на тому, що український наступ не був "успішним", і стверджує, що Київ зазнав великих втрат. А російські війська посилили атаки на північному сході України, зокрема поблизу міста Куп'янськ, стягуючи туди техніку та живу силу. Проте наразі особливих успіхів не мають.

"Інтенсивні бої на багатьох ділянках фронту збіглися в часі з цілеспрямованими зусиллями Києва і Москви посіяти хаос і страх у населених пунктах обох країн за допомогою дальніх ударів безпілотників і ракетних ударів", – додає WP.

Разом із тим, роблять висновки у медіа, хоча використання Україною безпілотників продемонструвало радіус дії в сотні кілометрів і здатність завдати удару в саме серце російської політичної влади, її атаки були набагато менш смертоносними, ніж атаки Росії.

До теми контрнаступу також звертається The New York Time, наголошуючи на зміні тактики українським командуванням. Наразі ЗСУ зосередилися на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіусу дії замість того, щоб йти мінними поля під вогнем.  

"Рішення України змінити тактику є чітким сигналом того, що сподівання НАТО на значні успіхи українських формувань, озброєних новим озброєнням, новими тренуваннями і вливанням артилерії, не виправдалися", – пише NYT.

У виданні акцентують на тому, що це ставить питання про якість підготовки, яку українці отримали від Заходу, і про те, чи допомогло озброєння на десятки мільярдів доларів, у тому числі майже на 44 мільярди доларів від адміністрації Байдена, перетворити українську армію на бойові сили за стандартами НАТО.

ЗСУ

У Росії та окупованому Криму знову вибухи

Вибухи прогриміли у російському портовому місті Новоросійськ на Чорному морі. Як повідомляє The New York Times, за заявою Міністерства оборони Росії, це була спробою України атакувати військово-морську базу за допомогою морських безпілотників.

Два безпілотні катери були знищені, не допливши до бази в місті Новоросійськ, говорять у російському міністерстві. Рух суден у порту був тимчасово зупинений.

NYT нагадує, що напруга навколо Чорного моря зросла упродовж останніх тижнів. Росія неодноразово нападала на українські порти вздовж узбережжя і вгору по Дунаю і погрожувала атакувати кораблі, що прямують через її води, після відновлення блокади моря минулого місяця.

В Україні офіційно не відразу відреагували на напади на Новоросійськ, каже видання: "Київ здебільшого дотримується політики не підтверджувати і не заперечувати причетність до атак на території Росії, водночас дедалі частіше стверджуючи, що цілі в межах російських кордонів є легітимними, оскільки він захищається від вторгнення Москви".

Це перша атака на Новоросійськ, де розташований один з найбільших російських портів. Окрім нафтового терміналу, він має суднобудівні верфі та елеватори. Він також є домом для великої бази Чорноморського флоту Росії. Порт також був включений до Чорноморської зернової ініціативи, яка захищала зернові вантажі з українських портів упродовж року, доки Росія не призупинила свою участь у липні.

Міністерство також заявило, що збило 10 безпілотників над Кримом, півостровом, незаконно анексованим Росією, пише CNN. Окупаційна влада повідомила, що системи протиповітряної оборони працювали в декількох районах Криму., але всі об'єкти були збиті.

Також згодом CNN публікує інформацію про те, що у Новоросійському порту підбитий дронами військовий корабель РФ "Оленегорский горняк". 

"CNN отримав відео, на якому видно, як безпілотний морський дрон наближається до корабля, який, як видається, відповідає ідентифікації російського військового судна, поміченого в порту Новоросійська", – пише видання.

І додає, що Українське джерело повідомило CNN про спільну операцію проти російського військового корабля. Як стверджує джерело медіа, морський безпілотник, завантажений 450 кілограмами вибухової речовини тротилу, атакував корабель, на борту якого перебувало близько 100 російських військовослужбовців.

Світ
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Росія
Війна з Росією
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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