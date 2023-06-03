Український митець Майк Ренард представив нову роботу на виставці у Словенії

Половина зібраних коштів від проданих картин підуть на рахунок Благодійного фонду, який розподіляє їх на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни.

Окрім робіт Едуарда Бєльського, на виставці представлено картини, скульптури, вироби з валяної вовни його дружини Катерини. А також – роботи інших видатних митців – Ігоря Несміянова, Наталі Косенко та інших.

Справжньою перлиною виставки є бронзова скульптура українського митця Майка Ренарда під назвою The BIG, яка є взірцем білатералізму: з одного ракурсу видно голову слона, з іншого – динозавра. У свою роботу автор заклав певний символізм.

"Слон – це найбільша тварина з усіх нині відомих, що ходять по землі. А бронтозавр – найбільша тварина з усіх, які колись існували на нашій планеті. Ця скульптура дає можливість замислитися над питанням: що ми можемо зробити, щоб слони не повторили долю динозаврів? А більш глобально – вона зачіпає актуальні питання збереження екології та зокрема дикої природи", - розповідає Майк Ренард.

Виставка у Врхніці триватиме три тижні. Охочі можуть або відвідати експозицію та обрати витвір мистецтва на свій смак, або зробити це за допомогою онлайн-каталогу. Це не лише можливість придбати одну з якісних робіт сучасного мистецтва, але й підтримати українців у їхній боротьбі з ворогом.