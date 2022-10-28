Український омбудсмен заявив, що Червоний Хрест не виконує мандат і порушує нейтральність
Міжнародний Комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат в Україні й навіть не намагається цього робити, а також порушує принцип нейтральності, називаючи війну "кризою" чи "конфліктом в Україні"
Про це заявив Уповановажений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Укрінформу.
"На мій погляд, у діяльності Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні глобальна проблема – вони не виконують свій мандат. Їхнє основне завдання – виконувати цей мандат і зберігати нейтральність. А вони, серед іншого, використовують терміни типу "криза в Україні" або "конфлікт в Україні", – сказав Лубінець.
За словами омбудсмена, через те, що Червоний Хрест не використовує термін "міжнародний воєнний конфлікт”, в іноземців складається враження, буцімто Україна воює сама проти себе.
"Що проблема, виявляється, не в агресії РФ проти нашої держави, а проблема – в Україні. За цими дефініціями, на мій погляд, велике бажання зрівняти дві країни з боку МКЧХ", – наголосив Лубінець.
Коментуючи можливі альтернативи Червоному Хресту, Лубінець сказав, що це могла би бути місія від ПАРЄ чи ООН.
"Набагато легше сказати, що нас РФ не допускає, і все, крапка. А що ви, міжнародна організація зі світовим ім'ям, робите для того, щоби вас допустили? Крім того, що вас не пускають, якісь кроки буде від вас зроблено чи ні?" – обурився омбудсмен.
- Минулого тижня представники Червоного Хреста не приїхали на лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями, де на них чекала українська делегація. Українська влада вимагає від МКЧХ відвідати військовополонених в колонії в Оленівці.
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