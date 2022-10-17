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Міжнародний комітет Червоного Хреста не приїхав на лінію розмежування, де чекала українська делегація

17 жовтня, 2022 понедiлок
19:40
війна з Росією Червоний Хрест Україна

Представники Червоного Хреста не приїхали на межу з тимчасово окупованими територіями, де чекала українська делегація

Про це інформує в фейсбуці уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Цей візит ми планували, як і обіцяли з української сторони, здійснити разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки й відвідати українських військовополонених. Це видалось для МКЧХ складніше ніж просто вчергове опублікувати “заклики до обох сторін” на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - написав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що російські окупанти продовжують катувати українських воїнів, поки міжнародні організації мовчать.

"Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують кошти?" - написав омбудсмен.

Лубінець додав, асоціація не може існувати, якщо не в змозі виконувати обов'язки: "Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі та своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю - вона повинна бути ліквідована".

  • Нагадаємо, 16 травня захисників Азовсталі в Маріуполі "евакуювали" в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Вірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану.
  • Володимир Зеленський заявив, що посередниками у порятунку захисників Азовсталі виступили Туреччина, Ізраїль, Швейцарія, Франція, Червоний Хрест та ООН.
  • 19 травня сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомляв, що МКЧХ реєструє військових, які залишають Азовсталь
  • 5 липня речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста контактує з військовополоненими захисниками Азовсталі та контролює  умови їхнього утримання. Проте прямо не відповів на запитання, чи відвідує МКЧХ військовополонених.
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 були поранені.
  • Того ж дня СБУ, ЗСУ та розвідка оприлюднили спільне звернення з вимогою до ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту, бо вони виступили гарантами життя та здоров'я українських військовополонених в Оленівці.
  • Пресслужба Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомила, що представників МКЧХ не допустили на місце теракту в Оленівці.
  • 2 липня родичі полонених захисників Азовсталі вимагали відставки Петера Мауера з посади президента Міжнародного комітету Червоного Хреста.
  • 3 серпня віцепрезидент Червоного Хреста України Розенко заявив, що міжнародні організації не мали важелів впливу, щоб гарантувати безпеку захисників Азовсталі.
  • Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з "Азовсталі", а потім опинились у російському полоні.  
  • 13 жовтня Україна поставила "безальтернативну вимогу" приватній гуманітарній установі "Міжнародний Комітет Червоного Хреста" протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені. В іншому випадку наша країна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання.
  • Після критики від Зеленського Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає негайно надати йому доступ до всіх українських військовополонених, які утримуються Росією.  

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окуповані території
окупанти
Запорізька область
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