Про це інформує в фейсбуці уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Цей візит ми планували, як і обіцяли з української сторони, здійснити разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки й відвідати українських військовополонених. Це видалось для МКЧХ складніше ніж просто вчергове опублікувати “заклики до обох сторін” на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - написав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що російські окупанти продовжують катувати українських воїнів, поки міжнародні організації мовчать.

"Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують кошти?" - написав омбудсмен.

Лубінець додав, асоціація не може існувати, якщо не в змозі виконувати обов'язки: "Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі та своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю - вона повинна бути ліквідована".