Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

"Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку росії. А ми впевнені, що росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки росія не видасть ці дозволи. Закликаємо до 17 жовтня вирішити порушене питання і направити місію МКЧХ. Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії. Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, готові теж сьогодні допомогти, щоб провідні канали, засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", - заявив він.

Нагадаємо, в Оленівці наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

Єрмак також попередив, що в іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання.

"Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест. Але ми чекати більше не будемо. Кожна година, кожен день – це життя наших людей. І війна – це сьогодні іспит для кожної людини, зокрема, іспит для міжнародних організацій. Якщо є бажання, то завжди знаходиться спосіб його реалізувати", - зауважив голова Офісу президента.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Червоний Хрест не має доступу до українських полонених військових, яких піддають тортурам росіяни, однак організація й не намагається щось зробити, щоб знайти спосіб потрапити до них