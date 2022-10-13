Єрмак: Україна дала Червоному Хресту три дні на відправку місії в Оленівку до колонії з полоненими українцями
Україна поставила "безальтернативну вимогу" приватній гуманітарній установі "Міжнародний Комітет Червоного Хреста" протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.
"Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку росії. А ми впевнені, що росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки росія не видасть ці дозволи. Закликаємо до 17 жовтня вирішити порушене питання і направити місію МКЧХ. Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії. Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, готові теж сьогодні допомогти, щоб провідні канали, засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", - заявив він.
Нагадаємо, в Оленівці наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.
Єрмак також попередив, що в іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання.
"Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест. Але ми чекати більше не будемо. Кожна година, кожен день – це життя наших людей. І війна – це сьогодні іспит для кожної людини, зокрема, іспит для міжнародних організацій. Якщо є бажання, то завжди знаходиться спосіб його реалізувати", - зауважив голова Офісу президента.
- Нагадаємо, Зеленський заявив, що Червоний Хрест не має доступу до українських полонених військових, яких піддають тортурам росіяни, однак організація й не намагається щось зробити, щоб знайти спосіб потрапити до них
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