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Ексклюзив

Не українці повинні битися за доступ до полонених. Зеленський просить Червоний Хрест діяти рішучіше

13 жовтня, 2022 четвер
12:47
війна з Росією Володимир Зеленський

Червоний Хрест не має доступу до українських полонених військових, яких піддають тортурам росіяни, однак організація й не намагається щось зробити, щоб знайти спосіб потрапити до них

Про це сказав Володимир Зеленський на осінній сесії ПАРЄ в ефірі телеканалу Еспресо.

"Головне питання – це доступ Червоного Хреста до українських полонених. Вони повинні мати доступ до полонених. І це продовжується з початку окупації нашого Криму і Донбасу. Доступу до наших полонених не було, Червоний Хрест не може туди дійти чи доїхати. Це 8 років відбувається. А зараз тисячі наших полонених після повномасштабного вторгнення знаходяться на окупованих частинах Донеччини, де їх катують і що тільки з ними не роблять. Ми це знаємо. І доступу також немає у Червоного Хреста", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що представники організації Червоного Хреста повинні шукати способи доступу до українських полонених, оскільки це безпосередньо їхня робота.

"Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість доступу до полонених, Червоний хрест повинен битися, тому що це їхня робота, тому що вони отримують за це гроші, тому що на них дивиться весь світ. Вони повинні тиснути на Росію, щоб туди доїхати", - зауважив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Червоний Хрест надто пасивний у своїх діях щодо військовополонених, ця організація не поспішає шукати можливості достукатися до Росії.

"Напевне, у них є такі намагання, але ми з вами щоденно не чуємо в медіа, що Червоний Хрест приїхав, стояв на кордонах з української сторони, стояв і його не пустили. Я його не бачу там, на тимчасових кордонах. Я не бачу їхнього виступу в медіа, тиску на Росію, в асамблеї ООН. Я не бачу цього медійного, інформаційного тиску, будь-якого тиску", - додав Президент України.

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинула 41 людина, 130 - були поранені. 
  • 30 серпня стало відомо, що азовців в Оленівці могли підірвати зарядом від вогнемета.
  • Співвробітники Червоного Хреста зафіксували дані близько 1800 захисників Маріуполя, які виходили з обложеного російськими окупантами заводу "Азовсталь", але не може їх відвідати.
  • Міжнародний комітет Червоного Хреста не припинив свою роботу в Україні через побоювання про безпеку своїх працівників, як повідомлялось раніше.

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Росія
ПАРЄ
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
полонені
окуповані території
злочини проти людства
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