Про це повідомив на пресконференції в Києві генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні, передає Укрінформ.

Мардіні зазначив, що під час евакуації з Азовсталі МКЧХ сприяв лише безпечному вивезенню захисників з території заводу під час комунікації зі сторонами збройного конфлікту. За словами Мардіні, в Червоному Хресті думали, що після цього отримають дозвіл на відвідування українських військових.

"Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їх відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук неприятеля, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - сказав Мардіні.

Гендиректор МКЧХ зазначив, що станом на 1 вересня співробітникам організації вдалося відвідати лише кілька сотень військовополонених з обох боків збройного конфлікту. Також Мардіні наголосив, що співробітники МКЧХ і надалі намагатимуться отримати доступ до тих полонених, яких досі не змогли відвідати.

При цьому точної кількості військовополонених у МКЧХ не знають.

"Ми постійно повторюємо публічно, що це зобов'язання сторін конфлікту - надавати доступ МКЧХ до військовополонених. Ми продовжуємо обговорювати це на всіх рівнях офіційних органів РФ і у нас також є дуже конструктивний діалог тут, в Україні, щодо військовополонених. Але я не можу сказати, що мене влаштовує нинішній стан речей, тому що є величезна прірва між тим, що ми можемо зробити, і тим, що ми маємо зробити відповідно до Третьої Женевської конвенції", - сказав Мардіні.

Крім того, гендиректор МКЧХ відмовився розповідати про умови утримання військовополонених, пояснивши відмову побоюванням не отримати доступу до полонених. Водночас Мардіні наголосив, що всі проблеми, які члени організації бачать під час перевірки, вирішуються.

"Наша мета - поліпшити умови їхнього утримання і змінити ставлення до них на краще. Ви можете мені повірити, що мої колеги справді тяжко працюють, щоб забезпечити гідні умови військовополоненим і забезпечити виконання зобов'язань сторонами цього міжнародного конфлікту", - сказав Мардіні.

31 серпня родини захисників "Азовсталі" зустрілися з гендиректором МКЧХ Робертом Мардіні та обговорили низку важливих питань, як стосувалися зокрема комунікації з військовополоненими та умов їхнього утримання.