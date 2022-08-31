Про це повідомляє пресслужба Асоціації в інстаграмі.

Асоціацію родин захисників Азовсталі на зустрічі представляли Ганна Науменко та Ольга Андріанова. Під час неї сторони обговорили низку важливих питань.

Серед них:

питання комунікації: відсутність зв'язку з полоненими, передбаченого конвенцією, і відсутність необхідних гуманітарних вантажів;

відсутність допомоги пораненим, хворим, медикам, вагітним, літнім людям;

питання з непідтвердженим російською стороною статусом важкопоранених полонених і можливість МКЧХ сприяти його розв'язанню;

некоректна робота гарячої лінії центральної агенції з розшуку безвісти зниклих від ЧХ.

Представниці Асоціації повідомили, що в суспільстві зростають негативні настрої щодо роботи Червоного Хреста. Причиною вони вважають погану комунікацію, через яку люди не бачать дій МКЧХ.

Також гендиректору МКЧХ запропонували самостійно відвідати місця утримання гарнізону "Маріуполь". Додатково члени Асоціації висловили пропозицію МКЧХ донести російській стороні інформацію про умови, у яких утримуються їхні полонені.

Крім того, було обговорено й інші проблеми, зокрема недотримання РФ Женевських конвенцій, розслідування теракту в Оленівці, залучення до розслідування інших представників тощо. Деякі відповіді на ці запити Мардіні обіцяв надати після переговорів і з українською, і з російською сторонами.

Представники МКЧХ запевнили родини, що робитимуть все від них залежне, аби врешті отримати допуск до військовополонених захисників Маріуполя та виконати там свою роботу, закріплену статутами.

30 серпня стало відомо, що азовців в Оленівці могли підірвати зарядом від вогнемета.

Дружина полоненого азовця вважає, що необхідна екстракція полонених військовослужбовців за участю третьої сторони.