Очільниця ГО "Жінки зі сталі" поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Росія переживає, що українські воїни повернуться до бою, хоча полонені бійці абсолютно не в тому стані, може втрутитися третя сторона й екстрадувати наших воїнів", - зазначила Зарицька.

Дружина полоненого українця вкотре наголосила, що Російська Федерація абсолютно не дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

"Ми й зараз бачимо, що Росія не справляється з утримання військовополонених. Країна-агресорка порушує всі статті Женевської конвенції, починаючи від розташування таборів для полонених", - зауважив Наталя Зарицька.

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України. Інформацію про те, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців, підтвердила й українська розвідка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb