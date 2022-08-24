English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Нехай буде екстракція за участі третьої сторони, якщо РФ боїться, що азовці повернуться на поле бою, - дружина полоненого бійця "Азову" Зарицька
Ексклюзив

Нехай буде екстракція за участі третьої сторони, якщо РФ боїться, що азовці повернуться на поле бою, - дружина полоненого бійця "Азову" Зарицька

24 серпня, 2022 середа
09:53
війна з Росією мітинг на підтримку захисників Азовсталі

Дружина полоненого бійця полку "Азов" Наталя Зарицька вважає, що у випадку, якщо країна-агресорка Російська Федерація так боїться повернення українських захисників на поле бою, то нехай буде екстракція військовополонених українців за участі третьої сторони

Очільниця ГО "Жінки зі сталі" поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Росія переживає, що українські воїни повернуться до бою, хоча полонені бійці абсолютно не в тому стані, може втрутитися третя сторона й екстрадувати наших воїнів", - зазначила Зарицька.

Дружина полоненого українця вкотре наголосила, що Російська Федерація абсолютно не дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

"Ми й зараз бачимо, що Росія не справляється з утримання військовополонених. Країна-агресорка порушує всі статті Женевської конвенції, починаючи від розташування таборів для полонених", - зауважив Наталя Зарицька.

  • 16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
  • 6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.
  • 11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України. Інформацію про те, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців, підтвердила й українська розвідка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Маріуполь
полонені
полк "Азов"
Азовсталь
Читайте також:
22 серпня, 2022 понедiлок
У МЗС Росії пригрозили НАТО зіткненням ядерних держав з тяжкими наслідками
Зеленский Путин
21 серпня, 2022 неділя
До Зеленського дійшло, що переговори з Путіним можливі лише після деокупації територій України,- політолог Магда
21 серпня, 2022 неділя
800 компаній зі США пропонують постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу, - експерт Defense Express Рябих
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 40.26
  • EUR
    Купівля 39.25
    Продаж 40.34
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
24 серпня
10:42
Петро Порошенко: незалежна Україна - це сподівання народів на перемогу справедливості і права, на мир і покарання агресора
10:31
У Михайлівці на Запоріжжі підірвали машину гауляйтера Івана Сушка, він загинув
У Михайлівці на Запоріжжі підірвали машину гауляйтера Івана Сушка, він загинув
10:26
Мірча Луческу (на задньому плані)
Луческу назвав причини поразки "Динамо" від "Бенфіки"
10:19
речник президента Туреччини Ібрагім Калин
Представник Ердогана: угода України з РФ має ґрунтуватися на поверненні Криму, це українська територія
10:19
Норвегія і Британія передадуть Україні мікродрони Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв
Норвегія і Британія передадуть Україні мікродрони Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв
10:14
Ексклюзив
Сергій Згурець
Захід розуміє, що будь-які поступки Росії створюють передумови для нової гарячої фази, - Згурець
09:52
Володимир Зеленський
"Вільний народ незалежної країни": Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
09:49
Британія побоюється, що європейська підтримка України у протистоянні з Росією може вичерпатися, - The Telegraph
Британія побоюється, що європейська підтримка України у протистоянні з Росією може вичерпатися, - The Telegraph
09:33
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі назвав божевільну суму, яку вимагає за бій з Усиком
09:31
Ліз Трасс
Трасс пообіцяла більше ділитися розвідданими про плани РФ
09:30
Ексклюзив
прапор України
Стяг 20х15 метрів: ЗСУ запустили прапор України з Авдіївки в напрямку Пісок
09:30
PR
До Дня Незалежності бренд жіночого одягу Natali Bolgar анонсував старт конкурсу на найкращий look у патріотичних кольорах
09:26
Матті Маасікас
"Європа святкує і сумує разом з вами": посол ЄС в Україні привітав українців із 31-ю річницею Незалежності
09:16
Валерій Залужний
"Незалежність можлива тільки коли є люди, готові за неї боротися": Залужний подякував захисникам і захисницям України
09:15
Лукашенко
Після сотень ракет: Лукашенко наважився привітати українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба"
09:05
Інтерв’ю
на фото: Олена Білозерська
Офіцерка ЗСУ Олена Білозерська: Ми переможемо і ввійдемо в нове об’єднання сильних розвинених держав
08:50
Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про затримку низки потягів
08:42
окупанти
У британській розвідці розповіли про підсумки 6 місяців великої війни РФ проти України
08:39
Оновлено
Росія двічі за ніч обстріляла Запоріжжя
08:20
мітинг на підтримку захисників Азовсталі
"Кричущий воєнний злочин": Україна попередила міжнародних партнерів про плани РФ влаштувати судилище над полоненими захисниками Маріуполя
07:48
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
07:46
Аналітика
друзі Путіна
70 друзів Путіна на Французькій Рив’єрі
07:45
вибух у "адміністрації" Пушиліна
РФ могла сама вдарити по штабу Пушиліна, аби виправдати атаки на українські урядові будівлі у День Незалежності, - ISW
07:41
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви запропонував питати в росіян на кордоні з ЄС, чий Крим
07:20
Google створив дудл до Дня Незалежності України
Google створив дудл до Дня Незалежності України
06:53
британія україна
Зменшить бюрократичну тяганину. Україна та Британія починають переговори щодо цифрової торгівлі
06:28
Посольство США в Україні
"Безпекова ситуація може погіршитися без попередження": посольство США закликало своїх громадян їхати з України
06:21
Найгірший сценарій війни позаду, - Резніков
05:48
Матч ПСВ - "Рейнджерс", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:26
Матч "Бенфіка" - "Динамо" у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
04:32
Оновлено
Знищений склад у Токмаку, Запорізька область
ЗСУ знищили російський склад у Запорізькій області
03:44
Ракетний удар
В ОК "Південь" попередили про можливі масовані ракетні удари по всіх регіонах України
03:34
сирена
У роботі застосунку "єТривога" стався збій
03:27
Оновлено
Ілюстрація. Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи
03:23
російська авіація
Російські штурмовики і гелікоптери 10 разів атакували позиції ЗСУ на Півдні
03:14
Путін, морські десантники
Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі
03:06
Ілюстрація. Знищений склад
ЗСУ знищили російський склад на Херсонщині
02:36
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" зіграє у груповому етапі Ліги Європи: дата жеребкування
01:51
Ліз Трасс
Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
01:36
Ілюстрація. Харків
Росія обстріляла Новобаварський район Харкова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV