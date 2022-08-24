Нехай буде екстракція за участі третьої сторони, якщо РФ боїться, що азовці повернуться на поле бою, - дружина полоненого бійця "Азову" Зарицька
Дружина полоненого бійця полку "Азов" Наталя Зарицька вважає, що у випадку, якщо країна-агресорка Російська Федерація так боїться повернення українських захисників на поле бою, то нехай буде екстракція військовополонених українців за участі третьої сторони
Очільниця ГО "Жінки зі сталі" поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо Росія переживає, що українські воїни повернуться до бою, хоча полонені бійці абсолютно не в тому стані, може втрутитися третя сторона й екстрадувати наших воїнів", - зазначила Зарицька.
Дружина полоненого українця вкотре наголосила, що Російська Федерація абсолютно не дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.
"Ми й зараз бачимо, що Росія не справляється з утримання військовополонених. Країна-агресорка порушує всі статті Женевської конвенції, починаючи від розташування таборів для полонених", - зауважив Наталя Зарицька.
- 16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
- 6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.
- 11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України. Інформацію про те, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців, підтвердила й українська розвідка.
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