Полонених азовців в Оленівці могли підірвати зарядом від вогнемета, - ОГПУ

Про це у відповідь на запит DW повідомили в Офісі генпрокурора України.

Як наголошують в ОГПУ, джерелом могла стати "капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Джміль", "Джміль-М", "Рись".

Такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю спеціалістів з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.

"Водночас, у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз", - додали в Офісі генпрокурора.

Триває досудове розслідування за частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством).

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

23 серпня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці.

24 серпня Рада безпеки ООН проводила засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України. Президент України Володимир Зеленський закликав розслідувати воєнний злочин РФ в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.

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