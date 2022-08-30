Полонених азовців в Оленівці могли підірвати зарядом від вогнемета, - ОГПУ
Українські військовополонені в окупованій Оленівці на Донеччині загинули внаслідок вибуху, джерелом якого міг стати термобаричний боєприпас
Про це у відповідь на запит DW повідомили в Офісі генпрокурора України.
Як наголошують в ОГПУ, джерелом могла стати "капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Джміль", "Джміль-М", "Рись".
Такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю спеціалістів з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.
"Водночас, у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз", - додали в Офісі генпрокурора.
Триває досудове розслідування за частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством).
-
16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
-
29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
-
23 серпня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці.
- 24 серпня Рада безпеки ООН проводила засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України. Президент України Володимир Зеленський закликав розслідувати воєнний злочин РФ в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе