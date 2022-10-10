"З міркувань безпеки": Черовний Хрест призупиняє діяльність в Україні
Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив свою роботу в Україні через побоювання про безпеку своїх працівників
Про це повідомив речник благодійної організації у відповідь на запит Reuters.
Після того, як Росія обстріляла ракетами міста по всій Україні, прессекретар Червоного Хреста зазначив, що тимчасово не здійснюватиме свою діяльність в Україні.
"З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу", — сказав він.
Зазначається, що Норвезька рада у справах біженців також повідомила, що вона призупинила свою допомогу в Україні, доки відновлювати роботу не буде безпечно.
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