"З міркувань безпеки": Черовний Хрест призупиняє діяльність в Україні

Про це повідомив речник благодійної організації у відповідь на запит Reuters.

Після того, як Росія обстріляла ракетами міста по всій Україні, прессекретар Червоного Хреста зазначив, що тимчасово не здійснюватиме свою діяльність в Україні.

"З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу", — сказав він.

Зазначається, що Норвезька рада у справах біженців також повідомила, що вона призупинила свою допомогу в Україні, доки відновлювати роботу не буде безпечно.

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