Про це повідомили у Sky news з посиланням на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, утримуваних під час міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", – йдеться у заяві.

У МКЧХ також заявили, що працюють над доступом для перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими з лютого.

"Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити. Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях - і були готові протягом місяців - відвідати Оленівську виправну колонію та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. До чого закликав Зеленський вночі", - заявив МКЧХ.

За словами Зеленського, МКЧХ досі не відвідав Оленівку. В організації відзначили, що були готові це зробити "протягом декількох місяців".

Відомо, що відповідно до Третьої Женевської конвенції МКЧХ має бути надано право відвідувати ув’язнених, де б вони не перебували.

У власній заяві МКЧХ додав, що окрім надання доступу високими рівнями влади, для цього потрібні практичні домовленості на місці.

"Ми не можемо отримати силою доступ до місця ув’язнення чи інтернування, куди нас не допустили", - сказано у зверненні комітету.

13 жовтня Україна поставила "безальтернативну вимогу" приватній гуманітарній установі "Міжнародний Комітет Червоного Хреста" протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені. В іншому випадку наша країна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання.