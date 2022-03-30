Український програміст створив сайт з переліком компаній, які продовжують працювати в Росії

Він називається Don't Fund War і його розробником є українець зі Стенфорда Ігор Баракаєв.

У переліку присутні американські, європейські та китайські фірми. На сайті можна знайти інструкцію, як стимулювати ці компанії покинути РФ.

За версією платформи, тягнуть час із відходом із Росії Siemens, Procter&Gamble, Pfizer, Nestle, Philip Morris, Bayer.

Відмовилися виходити з Росії Acer, Alibaba, Cloudflare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Metro, Asus, Cersanit.

Крім того, розробники виділили компанії, які допомагають захищати громадян Росії від державного нагляду та допомагають підтримувати свободу слова. На сайті також розміщені відповіді на питання про те, чому потрібно підтримувати Україну, як відхід компаній з російського ринку позначиться на росіянах та інші.

"Незважаючи на війну в Україні, велика кількість міжнародних компаній досі функціонує в Росії та платить там податки, що допомагає російській армії здійснювати військову агресію та окупацію сусідніх країн. Вихід цих компаній з російського ринку означатиме великий програш для російської економіки і неодмінно вплине на здатність Росії продовжувати війну в Україні", – йдеться у повідомленні розробників.

Нагадаємо, щовечора Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє про нові компанії та бренди ,які приєднуються до санкцій проти Росії.

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