Український "Прометей" програв полякам у волейбольній Лізі чемпіонів
Жіноча команда "Прометея" програла польському "Жешуву" в четвертому матчі групового етапу волейбольної Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив сьогодні, 18 січня, у Польщі. Українська команда "Прометей" поступилась "Жешуву" у всіх трьох періодах (22:25, 23:25, 17:25).
Українки програли всі 4 матчі та посідають останнє місце у групі. 3 лютого "Прометей" зіграє з "Локомотивом".
В наступний раунд вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які посіли другі місця.
Ліга чемпіонів
Жінки
Груповий етап. 4-й тур
Група А
"Жешув" - "Прометей" - 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
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