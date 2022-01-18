Український "Прометей" програв полякам у волейбольній Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив сьогодні, 18 січня, у Польщі. Українська команда "Прометей" поступилась "Жешуву" у всіх трьох періодах (22:25, 23:25, 17:25).



Українки програли всі 4 матчі та посідають останнє місце у групі. 3 лютого "Прометей" зіграє з "Локомотивом".



В наступний раунд вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які посіли другі місця.



Ліга чемпіонів



Жінки



Груповий етап. 4-й тур



Група А



"Жешув" - "Прометей" - 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)

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