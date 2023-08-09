Український сервіс таксі Uklon призначив нового керівника
У середу, 9 серпня, стало відомо, що український райдхейлінг сервіс Uklon обрав нового СЕО. Ним став Сергій Гришков
Про це інформує співзасновник Uklon Сергій Смусь в інтерв'ю AIN.UA.
Сергій Гришков став новим керівником українського сервісу таксі Uklon. Раніше він обіймав посаду головного спеціаліста із закупівель в компанії.
Кадрові зміни в Uklon пов’язані з тим, що співзасновники компанії відмовилися від їхньої участі в операційній діяльності.
"Усе, що стосується стратегії, - бачення, роботи з інвестиціями тощо - залишається в нашій зоні відповідальності, ми зможемо цьому приділяти тепер уже 100% часу, тоді як команда буде на ті ж 100% залучена в операційну діяльність", - зазначив Смусь.
Крім того, Вадим Іщенко, керівник напряму маркетингу, займе позицію головного операційного директора.
Фото: Uklon
Смусь додав, що співзасновники сервісу таксі сформують раду директорів. Однією з цілей нового топменеджменту є збільшення доходів за межами України, щоб вони перевищували доходи в Україні.
- У жовтні 2022 року стало відомо, що український сервіс таксі Uklon пожертвував на збір на дрони-камікадзе для української армії 1,3 млн гривень.
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