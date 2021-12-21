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Головна Наука Український супутник "Січ-2-1" інтегрували з ракетою-носієм Falcon 9

Український супутник "Січ-2-1" інтегрували з ракетою-носієм Falcon 9

21 грудня, 2021 вiвторок
18:21
Наука

Конструкторське бюро "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції космічного апарата "Січ-2-1" з ракетою-носієм Falcon 9

Про це повідомляє пресслужба КБ "Південне".

"На космодромі на мисі Канаверал ДП "КБ "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції КА "Січ-2-1" з ракетою-носієм Falcon 9 американської компанії SpaceX", - йдеться у заяві.

Запуск космічного апарата заплановано на 13 січня 2022 року в межах місії Transporter 3. Відповідно до умов договору, компанія ISILAUNCH відповідає за інтеграцію місії, а SpaceX є провайдером пускових послуг.

  • Нагадаємо, Україна та Канада спільно реалізують проєкт Україна з будівництва у канадській провінції Нова Скотія космодрому для запуску апаратів на українських ракетоносіях "Циклон 4М".

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