Український супутник "Січ-2-1" інтегрували з ракетою-носієм Falcon 9

Про це повідомляє пресслужба КБ "Південне".



"На космодромі на мисі Канаверал ДП "КБ "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції КА "Січ-2-1" з ракетою-носієм Falcon 9 американської компанії SpaceX", - йдеться у заяві.



Запуск космічного апарата заплановано на 13 січня 2022 року в межах місії Transporter 3. Відповідно до умов договору, компанія ISILAUNCH відповідає за інтеграцію місії, а SpaceX є провайдером пускових послуг.

Нагадаємо, Україна та Канада спільно реалізують проєкт Україна з будівництва у канадській провінції Нова Скотія космодрому для запуску апаратів на українських ракетоносіях "Циклон 4М".