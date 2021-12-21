Український супутник "Січ-2-1" інтегрували з ракетою-носієм Falcon 9
Конструкторське бюро "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції космічного апарата "Січ-2-1" з ракетою-носієм Falcon 9
Про це повідомляє пресслужба КБ "Південне".
"На космодромі на мисі Канаверал ДП "КБ "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції КА "Січ-2-1" з ракетою-носієм Falcon 9 американської компанії SpaceX", - йдеться у заяві.
Запуск космічного апарата заплановано на 13 січня 2022 року в межах місії Transporter 3. Відповідно до умов договору, компанія ISILAUNCH відповідає за інтеграцію місії, а SpaceX є провайдером пускових послуг.
- Нагадаємо, Україна та Канада спільно реалізують проєкт Україна з будівництва у канадській провінції Нова Скотія космодрому для запуску апаратів на українських ракетоносіях "Циклон 4М".
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